Резервные койки для пациентов с COVID-19 начали вводить в Москве

В столичных больницах начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом в пятницу заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что в Москве, как и в мире, наблюдается рост заболевания коронавирусной инфекцией, из-за чего растет число ежедневных госпитализаций, передает ТАСС.

«<…> Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи <…>», — сообщила заммэра.

В России за последние сутки подтвердили семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1560 — в Москве. Тем не менее Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса нет, но есть пандемия новой инфекции. Также россиян успокоили к Кремле. Дмитрий Песков сообщил, что власти страны пока не намерены вводить какие-либо дополнительные ограничения на фоне пандемии COVID-19.