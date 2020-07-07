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    07 июля 2020, 03:00

    Ревнивец в Москве угрожал своему 76-летнему «сопернику» игрушечной гранатой

    Алла Морген, Арина Гудилова

    В полицию Москвы поступил вызов. 76-летний москвич сообщил, что к нему домой пришел неизвестный ему мужчина. Он угрожал взорвать его гранатой. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
    Ревнивец в Москве угрожал своему 76-летнему «сопернику» игрушечной гранатой

    Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что угрожавший мужчина 1984 года рождения, проживает на соседней улице.

    У него в квартире был обнаружена граната, которой он угрожал потерпевшему. Она оказалась имитационной, предположительно для игры в страйкбол.

    В ходе допроса нарушитель рассказал, что угрожал 76-летнему мужчине, потому что считал, что тот встречается с его девушкой. Однако убедившись, что девушка не его, ушел домой.

    Сейчас он задержан. В отношении него полиция проводит проверку.