Ревакцинацию стали делать во всех прививочных пунктах Москвы

Повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных пунктах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку „Спутником лайт“ или „Спутником V“ можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах „Здоровая Москва“, центрах госуслуг „Мои документы“ и других популярных общественных местах», — рассказала Ракова журналистам, ее процитировал ТАСС.

Врачи рекомендуют проходить повторную вакцинацию через шесть месяцев после первого укола. Она поможет сформировать дополнительную защиту, в том числе от более агрессивных штаммов коронавируса. Когда заболеваемость в стране спадет, частоту ревакцинации предлагают снизить до одного раза в год.

Если первая прививка была сделана в государственной поликлинике, то для ревакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Тем, кто первый укол ставил в частной организации, нужно будет также захватить сертификат о вакцинации.

В городских поликлиниках Москвы работают 119 прививочных пунктов. Туда нужно приходить по записи. Без назначенного времени сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва».