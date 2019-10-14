Рев моторов и быстрая езда. Мотоциклисты закрыли сезон в Ногинске

В Ногинске скутеристы и мотоциклисты закрыли очередной сезон. Перед долгой зимой экстремалы в последний раз насладились быстрой ездой и ревом моторов. К байкерам из Богородского городского округа съехались их соратники со всего Подмосковья.

Участники байк-слета посоревновались между собой в мастерстве. Татьяна Титова села за руль мотоцикла два года назад, но трюковой ездой начала заниматься недавно.

«Это очень сложный спорт. Каждодневные тренировки, тысяча повторений, которые не получаются. Может быть, какой-то раз у тебя получилось — ты счастлив. Но все равно это изнурительные тренировки. Нужно очень много времени свободного и терпения», — рассказала мотоциклистка Татьяна Титова.

Источник фото: телеканал «360»

У Татьяны с мужем общее увлечение байками. Не обошлось без травм. В начале осени Татьяна уронила себе на ногу мотоцикл, потом неделю ходила на костылях. Ушиб прошел, теперь можно снова тренироваться.

Мотоциклисты и скутеристы говорят, что другие водители на дорогах их не очень жалуют. Чаще всего неопытные гонщики хотят показать свои умения, из-за чего могут произойти аварии.

«Многие скутеристы ездят без экипировки, не имея категории. Нарушают правила дорожного движения. Часто, но не все. Я езжу по городу и также на машине, на мотоцикле. И замечаю, что они ездят немножко неадекватно. Но есть и ребята, которые соблюдают все», — рассказал один из мотоциклистов.

Участники байк-слета приехали со всего Подмосковья. Они тренируются из года в год, чтобы осилить различные трюки и достичь все большего мастерства.

Теперь водители поставят своих железных коней в гараж. Промчаться с ветерком они смогут только весной.