Reuters: Nestle прекратила инвестиции на территории РФ

Крупнейшая швейцарская компания — производитель продуктов питания Nestle заявила о приостановке всех капиталовложений в России после начала спецоперации на Украине. Об этом написало Reuters.

Решение швейцарской компании последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, «на которых потребители оказывают давление с целью выступить против конфликта», отметили в агентстве.

Nestle производит растворимый кофе, шоколад, минеральную воду, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.

Ранее о приостановке своей работы в России объявили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

Yum! Brands, которой принадлежат мировые бренды КFС и Рizzа Нut, решила приостановить инвестиции и развитие в России и перенаправить доход на гуманитарные цели. Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке.

Кроме того, из РФ уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, Mothercare, Helly Hansen и другие. Французский производитель лыж Rossignol также приостановил сотрудничество с Россией сообщило РИА ФАН. Также, по данным «Газеты.ru», экспорт товаров в Россию приостановит швейцарский производитель часов и аксессуаров Rolex.