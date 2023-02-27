Общество 27 февраля 2023, 13:14 Рецепты старинной постной кулинарии возродили в Ново-Тихвинском монастыре

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В Ново-Тихвинском монастыре продолжают готовить традиционные блюда Великого поста. Об этом сообщило ОТР.

Великий пост — самый строгий из христианских. Во время него полностью запрещены мясо, молочная продукция и яйца, рыба допускается всего раз или два. Однако это не означает, что верующие голодают. Есть много блюд, которые можно приготовить в Великий пост. Например, монахи готовят коливо — блюдо из вареного зерна пшеницы, миндаля, цукатов и изюма, которое едят в пятницу, чтобы поддержать силы верующих.

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Еще одно блюдо, которое готовят в монастыре — калитки. Это открытые пироги с начинкой из картофеля и грибов.

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«Мука ржаная, мука пшеничная — совсем немного — для клейковины, соль, сахар, и немножко соды. Простой рецепт, постный, даже без масла», — рассказала монахиня Евангелия, насельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря.