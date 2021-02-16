Рецептурные препараты предложили распространять через «Почту России»

Рецептурные препараты предложили продавать дистанционно с помощью «Почты России». С такой инициативой выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Представители оператора российской почтовой сети «Известиям» рассказали, что у компании есть все технические возможности для доставки лекарств.

«Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию. Розничная лицензия уже есть у ряда отделений почтовой связи. Она дает право на торговлю лекарствами. А оптовая позволит хранить их и транспортировать», — рассказали изданию в госкомпании.

На базе почтовых отделений с 2019 года работают аптечные пункты в пилотном режиме. Они открыты в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкирии и Чувашии.

Многие участники рынка считают, что Россия еще не готова к дистанционной торговле рецептурными препаратами. Член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев отметил, что перед этим в стране должна быть отработана схема выписки электронных рецептов.

«Пока же мы можем решить проблемы доставки таких лекарств силами социальных работников и волонтеров», — отметил Евгений Нифантьев.

Он уверен, что на данный момент гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой, невозможно. Ему непонятно, как будет обеспечиваться дистанционное консультирование покупателей провизором и проверяться подлинность рецепта.