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    16 февраля 2021, 08:40

    Рецептурные препараты предложили распространять через «Почту России»

    Екатерина Шамина

    Рецептурные препараты предложили продавать дистанционно с помощью «Почты России». С такой инициативой выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП).

    Рецептурные препараты предложили распространять через «Почту России»

    Представители оператора российской почтовой сети «Известиям» рассказали, что у компании есть все технические возможности для доставки лекарств.

    «Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию. Розничная лицензия уже есть у ряда отделений почтовой связи. Она дает право на торговлю лекарствами. А оптовая позволит хранить их и транспортировать», — рассказали изданию в госкомпании.

    На базе почтовых отделений с 2019 года работают аптечные пункты в пилотном режиме. Они открыты в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкирии и Чувашии.

    Многие участники рынка считают, что Россия еще не готова к дистанционной торговле рецептурными препаратами. Член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев отметил, что перед этим в стране должна быть отработана схема выписки электронных рецептов.

    «Пока же мы можем решить проблемы доставки таких лекарств силами социальных работников и волонтеров», — отметил Евгений Нифантьев.

    Он уверен, что на данный момент гарантировать эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой, невозможно. Ему непонятно, как будет обеспечиваться дистанционное консультирование покупателей провизором и проверяться подлинность рецепта.