Рецептурные лекарства можно будет заказать онлайн или по телефону | 360°

Общество 05 октября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Рецептурные лекарства можно будет заказать онлайн или по телефону

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Госдума приняла законопроект, согласно которому россияне смогут заказывать онлайн или по телефону не только безрецептурные, но и рецептурные лекарственные препараты. Об этом рассказала «Парламентская газета».

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С 1 марта 2023 года закон о дистанционной продаже лекарств начнет действовать в трех пилотных регионах — Москве, Московской области и Белгородской области. Рецептурные препараты будут продавать онлайн с помощью электронных рецептов, размещенных в федеральной базе, к которой получат доступ сотрудники аптек. Электронный рецепт оформляет врач на приеме.

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