Общество 22 мая 2023, 10:43 Рецепт шашлыка из индейки в маринаде из кваса «Семейный секрет. Бородинский» показали в передаче «Внимание! Еда!»

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Поиск подходящего рецепта шашлыка становится особенно актуален в теплый сезон. Существует масса способов приготовить вкусное мясо. В программе «Внимание! Еда!» рассказали, как сделать божественный шашлык из индейки в маринаде из кваса «Семейный секрет. Бородинский».

Этот уникальный напиток приготовили на закваске из молочнокислых бактерий и чистой культуры дрожжей. «Семейный секрет. Бородинский» — насыщенный квас двойного брожения, в который добавили кориандр и тмин для особого аромата и вкуса.

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Что понадобится для шашлыка?

Филе бедра индейки, 1,5 килограмма.

Квас «Семейный секрет. Бородинский», 1 литр.

Чеснок, 2-3 зубчика.

Розмарин: ветка свежего или половина чайной ложки сушеного.

Тмин, 1 чайная ложка.

Соль и перец по вкусу.

Как готовить?

Нарежьте индейку кубиками со стороной четыре сантиметра, выложите кусочки филе в глубокую емкость для маринования. Немного разомните тмин в ступке, мелко нарежьте чеснок. Залейте индейку квасом «Семейный секрет. Бородинский» так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Пикантная композиция тмина и кориандра в душистом квасе подчеркнет вкус индейки.

Добавьте соль, перец, чеснок и тмин, сверху положите веточку розмарина. Выдерживайте мясо в маринаде три часа в холодильнике или один час при комнатной температуре.

После этого можно переходить к жарке филе. Индейка готовится очень быстро, а в маринаде с квасом «Семейный секрет. Бородинский» — еще быстрее. Если на углях разгорится огонь, полейте мясо квасным маринадом.

Шашлык из индейки, полежавшей в маринаде из кваса «Семейный секрет. Бородинский», буквально тает во рту. В качестве гарнира к такому изысканному мясу подойдет отварное киноа. Приятного аппетита!

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