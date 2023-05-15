Общество 15 мая 2023, 12:00 Рецепт окрошки с сосисками на квасе «Семейный секрет. Окрошечный с хреном» представили в программе «Внимание! Еда!»

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Зрителям программы «Внимание! Еда!» рассказали, как приготовить окрошку со сливочными сосисками и зеленым горошком на белом квасе «Семейный секрет. Окрошечный с хреном». Рецептом поделились в новой рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“».

Что понадобится для окрошки со сливочными сосисками?

Квас «Семейный секрет. Окрошечный с хреном», 1 литр

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Сосиски «Сливочные», 50 граммов

Отварной картофель, 40 граммов

Вареное яйцо, 1 штука

Консервированный зеленый горошек, 20 граммов

Сметана, 20 граммов

Огурцы, 30 граммов

Укроп, 4 грамма

Соль, перец, по вкусу.

Как готовить?

Сосиски нарежьте тонкими кружками, а картофель порубите кубиками. Огурцы натрите на крупной терке, яйцо и укроп мелко порубите. Затем смешайте все ингредиенты, кроме кваса и сметаны.

После этого нужно сделать самое главное — залить окрошку белым квасом «Семейный секрет. Окрошечный с хреном». Это квас двойного брожения с характерной кислинкой и пикантным вкусом настоящего хрена. У него натуральный осадок, поэтому перед использованием бутылку нужно аккуратно взболтать.

«Семейный секрет. Окрошечный с хреном» буквально создан для окрошки. Он придает летнему блюду яркий аромат. Квас отличается пониженным содержанием сахара и необходимой для окрошки кислинкой. Благодаря белому «Семейному секрету» вкус получится острым, освежающим и очень гармоничным. При желании блюдо можно заправить сметаной.

По такому же рецепту можно приготовить окрошку со сливочными сосисками на белом квасе «Семейный секрет. Традиционный». Он тоже несладкий, но с ним блюдо получится не таким острым. Приятного аппетита!

В рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“» зрителям передачи «Внимание! Еда!» представляют самые оригинальные и вкусные рецепты. В их основе — самый лучший деревенский белый квас.

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