15 мая 2023, 12:00
Рецепт окрошки с сосисками на квасе «Семейный секрет. Окрошечный с хреном» представили в программе «Внимание! Еда!»
Зрителям программы «Внимание! Еда!» рассказали, как приготовить окрошку со сливочными сосисками и зеленым горошком на белом квасе «Семейный секрет. Окрошечный с хреном». Рецептом поделились в новой рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“».
Что понадобится для окрошки со сливочными сосисками?
Квас «Семейный секрет. Окрошечный с хреном», 1 литр
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Сосиски «Сливочные», 50 граммов
Отварной картофель, 40 граммов
Вареное яйцо, 1 штука
Консервированный зеленый горошек, 20 граммов
Сметана, 20 граммов
Огурцы, 30 граммов
Укроп, 4 грамма
Соль, перец, по вкусу.
Как готовить?
Сосиски нарежьте тонкими кружками, а картофель порубите кубиками. Огурцы натрите на крупной терке, яйцо и укроп мелко порубите. Затем смешайте все ингредиенты, кроме кваса и сметаны.
После этого нужно сделать самое главное — залить окрошку белым квасом «Семейный секрет. Окрошечный с хреном». Это квас двойного брожения с характерной кислинкой и пикантным вкусом настоящего хрена. У него натуральный осадок, поэтому перед использованием бутылку нужно аккуратно взболтать.
«Семейный секрет. Окрошечный с хреном» буквально создан для окрошки. Он придает летнему блюду яркий аромат. Квас отличается пониженным содержанием сахара и необходимой для окрошки кислинкой. Благодаря белому «Семейному секрету» вкус получится острым, освежающим и очень гармоничным. При желании блюдо можно заправить сметаной.
По такому же рецепту можно приготовить окрошку со сливочными сосисками на белом квасе «Семейный секрет. Традиционный». Он тоже несладкий, но с ним блюдо получится не таким острым. Приятного аппетита!
В рубрике «Готовим вместе с квасом „Семейный секрет“» зрителям передачи «Внимание! Еда!» представляют самые оригинальные и вкусные рецепты. В их основе — самый лучший деревенский белый квас.
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Еда
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