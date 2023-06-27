Общество 27 июня 2023, 15:29 Рецепт необычного безалкогольного мохито на квасе «Семейный секрет. Бородинский» показали в программе «Внимание! Еда!»

Читать 360tv в

Безалкогольный мохито отлично подойдет, чтобы освежиться в летнюю жару. В передаче «Внимание! Еда!» рассказали, как приготовить необычный вариант знаменитого коктейля на основе кваса «Семейный секрет. Бородинский».

Квасной мохито отличается редким, оригинальным вкусом, который точно понравится практически каждому. Особенную изюминку коктейлю придаст квас «Семейный секрет. Бородинский» с пикантной композицией из тмина и кориандра. Это сочетание делает напиток не только по-домашнему душистым и вкусным, но и полезным.

Реклама

Ингредиенты для квасного коктейля «Мохито Бородинский»:

Квас «Семейный секрет. Бородинский», 150 миллилитров

Клубника, 2-3 ягоды (можно замороженные)

Свежая мята по вкусу

Лимон, 2-3 дольки

Коричневый сахар, 1 столовая ложка

Вода, 30 миллилитров

Лед.

Как готовить?

Положите несколько листьев мяты, сахар и одну ягоду клубники в высокий стакан. Разомните ингредиенты и размешайте до полного растворения сахара.

Добавьте пару ломтиков лимона и оставшуюся клубнику. Влейте в стакан пряный и в меру сладкий квас «Семейный секрет. Бородинский». Украсьте коктейль листьями мяты.

Безалкогольный квасной мохито хорошо подойдет, чтобы запивать бургеры. Приятного аппетита!

Реклама. АО МПБК «ОЧАКОВО»