Ретро-поезд «Победа» станет передвижным музеем для жителей Хабаровска

Вокзал Хабаровска принял ретро-поезд «Победа». Состав станет передвижным музеем во время празднования Дня Победы. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Сотрудники мобильного музея встретят гостей в исторической военной форме. Они покажут вооружение и технику тех времен. В ретро-поезде собрали исторические артефакты — оснащение Красной армии, с помощью которого советские солдаты победили немецких фашистов.

Также в музее будут выступать музыканты. Они исполнят песни военных лет.

Ретро-поезд собрали в 1945 году. Состав передвигается на паровозной тяге. Именно такие поезда использовались во времена Великой Отечественной войны.

Хабаровчане встретили ретро-поезд в торжественной обстановке. Они вышли на перрон с красными флагами и духовым оркестром. Из Хабаровска праздничный состав отправится на станцию Вяземская. По пути он сделает две остановки.