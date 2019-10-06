Ретро-площадка в Электростали собрала рекордное количество танцоров. Здесь вальсируют пенсионеры

Электросталь претендует на звание самого танцующего города. Ретро-площадка в главном парке города собрала рекордное количество танцоров за два года своего существования. Большая часть посетителей — пары элегантного возраста, участники программы «Активное долголетие».

Каждый четверг в идеально выглаженной рубашке Анатолий Зуйков идет на танцплощадку. От партнерш нет отбоя. В этот раз первой стала дама в белом пиджаке и очках.

В этом году проект «Танцующий город» и площадка в центральном парке Электростали собрала рекордное количество посетителей.

Ретро-площадка работает по четвергам и существует уже несколько лет, но этим летом у нее новый виток развития. К «танцующим четвергам» подключили местный духовой оркестр.

«Приходит педагог, показывает, как танцевать тот или иной танец, так что очень интересно все, я хожу сюда почти что постоянно. Я считаю, что это стоящее дело, необходимое», — сказал Анатолий Зуйков.

Источник фото: телеканал «360»

Танцпол в парке, «Поющий бульвар», расположенный в другой части города, — все это части одного большого проекта «Активное долголетие».

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«С каждым годом в этом проекте принимают участие все большее количество горожан, люди приходят с детьми и внуками. Я считаю, что это очень важный проект, потому что люди ожили, вспомнили молодость, стали активными участниками не только этого проекта, но и других мероприятий, которые проводятся у нас в городе», — отметила заместитель главы администрации городского округа Электросталь Марианна Кокунова.

В этом году Анатолию Зуйкову исполнилось 89 лет. Он говорит, что пока город делает все для того, чтобы пенсионеры двигались, — и стареть не получается. Мужчина признался, что пока была жива жена, он приходил вальсировать с ней.

Площадка в центральном парке будет работать до конца сентября, каждый четверг здесь ждут любителей ретро-хитов и танцев. А в следующем году, если танцорам станет тесно, в Электростали задумаются об открытии еще одной.