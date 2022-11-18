Общество 18 ноября 2022, 18:00 Ретро-футуристический каток появится в парке «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Каток в ретро-футуристическом стиле площадью две тысячи квадратных метров откроется в петербургском парке «Новая Голландия». Об этом сообщило издание Neva.Today со ссылкой на пресс-службу парка.

Реклама

Открытие пройдет 26 ноября. Известно, что все пространство будет оформлено в единой стилистике, в том числе афиши, плакаты и даже статуэтка фигуристки. Вокруг ледового поля поставят огромные кресла и очаги с огнем.