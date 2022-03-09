Торговые сети начали увеличивать заказы на детское питание из-за ажиотажного спроса. По некоторым данным, за последнюю неделю спрос на сухие смеси вырос на 250%. Об этом написала газета «Коммерсант».

Однако, по информации издания, не все поставщики могут удовлетворить весь спрос из-за импортной составляющей в детском питании.

В Минсельхозе России заявили, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов. Там отметили, что для решения проблем с логистикой происходят изменения маршрутов поставок и переориентации на альтернативных поставщиков.

В ответ на увеличивающийся спрос ретейлеры могут ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, подсолнечным маслом и крупами.

По информации издания, особо сложное положение складывается с сухими молочными смесями. На фоне разрыва логистических цепочек Nestle уведомил ретейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей осталось на полторы недели.

В «Магните», X5 Group, Auchan и Metro не стали официально комментировать ситуацию. При этом в «Ленте» рассказали, что у сети есть запасы, удовлетворяющие текущий спрос.

Ранее торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» (X5 Group) предупредили об ограничениях на большие закупки некоторых товаров. Эти меры приняли на фоне ажиотажного спроса на некоторые категории товаров.