Ретейлеры раскритиковали идею запретить крупным сетям работать ночью

Идея запретить крупным торговым сетям работать по ночам сильно ударит по потребителям. Так считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

«Разумности в таком предложении достаточно мало. Забота о малом бизнесе, конечно, похвальна, но с учетом того, что достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители?» — поинтересовался эксперт.

Инициатива приведет к тому, что в выходные люди не смогут закупиться в магазине. Подобного рода предложение поступало неоднократно, заметил Карпов. Он уже слышал негативные отклики на такие размышления.

Карпов призвал не создавать дополнительные препятствия бизнесу, иначе ограничения спровоцируют рост цен.

«Конечно, пострадает любая торговая организация, если ей запретят торговать два дня из семи как минимум. <…> Мы же должны понимать, что издержки у компаний вырастут, и они будут их транслировать в цену», — обратил внимание Карпов.

Ранее с инициативой запретить крупным сетям работать по ночам выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он считает, что данная мера поможет выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.