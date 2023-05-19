Общество 19 мая 2023, 13:44 Ретейлеры начали работать в формате «кофе навынос» rawpixel.com / Freepik

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Формат coffee-goes-to-retail (кофе навынос — прим. ред.) — это продажа готового кофе в кафе, ресторанах и других заведениях общепита. Отечественные ретейлеры начали работать по этой схеме. По данным исследовательского холдинга «Ромир», сеть магазинов «Пятерочка» впервые в истории вошла в топ-3 компаний на российском рынке горячего кофе, обойдя по объему продаж ряд известных кофеен.

«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала. Повышение внимания со стороны ценителей кофе подтверждают и рост среднего чека, и увеличение объема заказов», — рассказал коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» Константин Пичугин (управляет брендом Poetti).

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По его словам, формат приобретает дополнительные возможности благодаря проведению промоакций и введению комбинированных предложений, когда гостям вместе с горячим кофе предлагают выпечку. Пичугин назвал coffee-goes-to-retail еще одним уникальным драйвером всей кофейной категории, стимулирующим продажи в точках розничной торговли.

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнеров. Чаще всего покупатели выбирают капучино, а средняя оценка готового кофе в приложении в этом году составляет 4,93 балла из пяти возможных», — отметил федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятерочка» Павел Владыченко.