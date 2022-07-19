Ретейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), дадут гарантии на ввезенную в РФ по параллельному импорту бытовую технику. Об этом написала газета «Известия».

Речь идет о таких магазинах, как «Яндекс.Маркет», «М.Видео», «Ситилинк», «Эльдорадо», «Все инструменты», DNS и Ozon. Срок гарантийного обслуживания таких товаров составит год. Продавцы возьмут на себя все сервисные обязанности. На таких условиях ретейлеры, по данным газеты, намерены продавать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, бытовую технику.

«На нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать товар. Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в обслуживание. Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей», — заявил президент ассоциации Артем Соколов.

Компании для обеспечения покупателей гарантией создадут запасы устройств на случай необходимости замены некачественного товара. Также сейчас идут переговоры о проведении ремонта с сервисными центрами, которые ранее работали с ушедшими с российского рынка после начала спецоперации на Украине поставщиками.