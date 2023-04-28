Общество 28 апреля 2023, 17:13 Ретейлер Потапенко: замена советских сеток для картошки на «зеленую упаковку» приведет к подорожанию продуктов

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Запрет на упаковку картофеля, овощей и фруктов в специальные полиэтиленовые сетки и ее замена на более экологичные материалы повлияет на увеличение стоимости продуктов. Об этом сообщил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Национальной службой новостей».

В Минпромторге идею запрета объяснили сложностью переработки такой упаковки. По словам Потапенко, подобная замена советских сеток на «зеленую упаковку» нанесет экологии еще больший вред.

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Он также отметил, что такая инициатива приведет к подорожанию продуктов.