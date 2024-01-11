Общество 11 января 2024, 21:01 Ретейлер Потапенко заявил, что «бесплатные полки» с продуктами в магазинах не смогут решить проблему реализации товаров

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Ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с ИА НСН прокомментировал инициативу создать в российских магазинах полки с «бесплатными продуктами» для малоимущих. По его словам, такая мера не позволит решить проблему реализации товаров.

Ранее с подобной инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Они предложили создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности.

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«Создали проблему, а теперь героически боремся. Можно хоть полки создавать, хоть магазины. Но ключевой вопрос — кто будет платить налоги? Товар ведь будет в конечном итоге реализован», — добавил Потапенко.