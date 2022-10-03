Ретейлер Потапенко счел разумной идею с обнулением импортных пошлин на некоторые товары | 360°

Общество 03 октября 2022, 20:52 Поделиться Telegram

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Viber Ретейлер Потапенко счел разумной идею с обнулением импортных пошлин на некоторые товары

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Аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко обсудил с ИА НСН предложение обнулить все импортные пошлины на ряд фруктов и овощей, а также на орехи, кофе и оливковое масло.

«Оно совершенно понятно, потому что на сегодняшний день у нас крайне высокая импортная зависимость. Рост цен связан, в том числе, с СВО и колоссальным дефицитом бюджета», — обратил внимание Потапенко.

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По его словам, поступление товаров в новом сезоне под большим вопросом из-за массового отказа зарубежных стран от контрактов и дороговизны провоза через третьи страны.

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«Однако для снижения роста цен это хоть и необходимая, но недостаточная мера. В среднем сейчас эти продукты питания дорожают на 15-20%, но полагаю, что до конца года нас ждет товарная инфляция по ряду позиций от 60% до 120%», — добавил собеседник информагентства.

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