Ретейлер одежды Gap уходит из России | 360°

Общество 02 ноября 2022, 23:28 Ретейлер одежды Gap уходит из России

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Американский ретейлер одежды Gap закроет в России все свои магазины. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

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По данным сайта kp.ru,10 магазинов компании находятся в Москве, еще один — в Санкт-Петербурге. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что ретейлер не собирается продавать бизнес. Президент Союза торговых центров Павел Люлин добавил, что Gap покинет Россию после того, как продаст все товары.