Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировал цены на технику

Ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировал максимальные розничные цены на технику и электронику. В список товаров включили сразу 140 наименований.

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ <…> зафиксировала максимально доступные розничные цены, которые действовали в феврале 2022 года, примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни», — сообщили в компании.

Как подчеркнул ретейлер, стоимость товаров решили зафиксировать для защиты интересов покупателей. Сейчас компания прилагает все усилия для сохранения привлекательных и конкурентных цен на бытовую технику и электронику. Максимальную стоимость зафиксировали 5 марта.

«Действия „М.Видео-Эльдорадо“ призваны поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования», — заявил ретейлер.

Приобрести товары из перечня можно как в магазинах, так и онлайн. Программа будет действовать до конца марта, но в случае необходимости ее могут продлить. Решение будут принимать в зависимости от развития ситуации в стране.