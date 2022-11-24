Общество 24 ноября 2022, 20:18 Ретейлер H&M закрыл 80% магазинов в России Шведский ретейлер H&M закрыл более 100 магазинов в России

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Шведский ретейлер H&M закрыл уже более 80% своих магазинов в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», — отметили в компании.

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В пресс-службе ретейлера подчеркнули, что флагманский магазин на Тверской улице в Москве закроют 30 ноября.

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H&M Group приостановила свою деятельность в России в начале марта. В середине июля компания объявила о полном уходе с российского рынка. Руководство H&M объяснило свой поступок «непредсказуемым будущим» в текущих реалиях.

Решение об уходе из России обошлось компании дорого. Предварительно, финансовые потери H&M составили 184 миллиона долларов.

В начале августа в стране открыли магазины сети для распродажи оставшихся на складе вещей. Маркетплейс Ozon начал продажу товаров сети H&M на своей платформе.

Дистрибьюторы решили заменить закрывшиеся магазины H&M и Zara в российских торговых центрах другими брендами. Поэтому в России на их месте могут появиться турецкий Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландская фирма Mexx.