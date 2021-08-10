Ретейл попросили перейти на моноупаковку для продуктов

Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране, призвал ретейлеров отказаться от многокомпонентной упаковки в пользу моноупаковки. По данным компании, более 20% фруктов и овощей помещают в излишнюю упаковку из двух и трех компонентов. Госкорпорация также запустила челлендж для россиян, чтобы те выкладывали фото товаров в многокомпонентной упаковке.

«Мы понимаем, что есть продукты, которые из логистических соображений не могут быть упакованы иначе, чтобы не потерять качество при перевозке и хранении. Но то, что мы видим, вызывает недоумение. По сути, это упаковка в упаковке», — заявил глава госкорпорации Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники РЭО проверили крупнейшие торговые сети «Перекресток», «Азбука вкуса», «Магнит», «Пятерочка», «Мираторг» и другие. Оказалось, что многие товары упаковывают в двух- и трехкомпонентную упаковку. Например, в каких-то магазинах лимоны и яблоки кладут на картонную подложку и упаковывают в пленку неизвестного происхождения. В РЭО считают, что здесь можно было бы обойтись без упаковки или использовать пульпекартон из вторичных материалов.

Источник фото: телеканал «360»

Подложку из вспененного полистирола кладут под огурцы и мясо, хотя этот материал не удастся переработать из-за остатков пищи. А если его нагреть, то он выделяет стирол, опасный для здоровья. Здесь альтернативой также могли бы стать подложки из пульпекартона, считают в РЭО. Сотрудники нашли огурцы в упаковке из ПВХ, выделяющую хлор, готовые продукты — в пластике с маркировкой 7, это значит его нельзя переработать.

Источник фото: телеканал «360»

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, упаковка составляет до 50% от объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Со следующего года за ее утилизацию полностью будут отвечать производители, в силу вступит закон о расширенной ответственности производителей (РОП).

«Альтернативой для них должна стать моноупаковка с использованием вторичных ресурсов, и она более выгодна — ставка экосбора по ней будет меньше. Мы просим магазины, хотя они и не являются производителями в данном случае, также обратить внимание на экологичность и упаковывать овощи, фрукты и другие продукты в однокомпонентную перерабатываемую упаковку», — отметил Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

В РЭО уточнили, что если отказаться от излишней упаковки, то объемы трудноперерабатываемой упаковки могут снизиться до 10%. Эксперты отрасли согласны, что данная упаковка должна выйти из обихода. По мнению главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, найти альтернативу ей это не только ответственность бизнеса, но и гражданская позиция ретейлеров.

«Такая упаковка — барьер для всей реформы чистоты. Мы покупаем ее вместе с продуктами, чтобы потом ее увезли на захоронение. В этом смысле мы, потребители, являемся своего рода заложниками такой ситуации. И здесь, конечно, ретейл должен проявить свою экологическую сознательность. Найти альтернативу трудноперерабатываемой и многокомпонентной упаковке — это зона их компетенций», — заявил Исмаилов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, возможно дифференцирование ставок экосбора в зависимости от того, какую упаковку выберет производитель. Так считает исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Таким образом производителей можно стимулировать к легкоперерабатываемой упаковке.

«Работа в этом направлении уже ведется: в конце прошлого года среди групп упаковки появилась новая — „Упаковка из комбинированных материалов“. Мы ожидаем, что ставки экологического сбора по этой группе будут не ниже среднего по Европе уровня в 100 евро», — сказал он.

Чтобы обратить внимание ретейла к проблеме, РЭО запустил всероссийскую акцию #распакуй. Это челлендж, в рамках которого россиянам предлагается сфотографировать в магазине продукт в излишней упаковке, выложить в соцсети, поставить хэштег #распакуй и отметить аккаунт РЭО.