Ресурсный центр по кадровому обеспечению появится в Краснодарском крае

По его словам, развитие промышленности — одна из основных задач в регионе на данный момент. Сейчас в Краснодарском крае есть дефицит специалистов, с чем правительство усердно борется.

«За несколько лет проделана большая работа в этом направлении. Благодаря созданной правовой основе, есть успешные практики, которые реализованы в сфере промышленности», — рассказал Руппель.