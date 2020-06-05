Рестораторы в ХМАО подготовились к открытию заведений

Заведения общественного питания откроются последними. При этом рестораторам придется работать с ограничениями. Например, предстоит сократить посадку, обеспечить гостей антисептиками, а также каждые два-четыре часа проводить дезинфекцию залов для посетителей и уборных. Помимо этого необходимо проветривать кухни и подсобки. Если последнее условие выполнить не получается, нужно установить обеззараживатели воздуха.

«Это дополнительные траты: один такой прибор стоит около 10-15 тысяч рублей. У нас сейчас таких денег уже нет, снова придется занимать, но лучше уже так, чем вообще без гостей», — рассказал бар-менеджер из популярного ресторана в Ханты-Мансийске.

Агентство связалось с руководителями семи заведений общепита разной степени известности. Большинство из них верят, что смогут открыться уже в июле. Тем не менее они ориентируются «хотя бы на август».