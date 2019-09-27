Рестораторы поддержали обновление СанПиНов

Сотрудники сетей общественного питания ждали нововведений давно. Дело в том, что СанПиНы для подобных заведений «безнадежно устарели». Их разработали определенное время назад, за этот промежуток они успели состариться, перейти в разряд архаичного. Поэтому сейчас важно привести СанПиНы в соответствии с регламентами Евразийского экономического союза.

«Жизнь идет, время меняется, оборудование меняется, продукты меняются, подходы меняются, конечно, все надо обновить», — отметил Миронов.

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Прошлые требования были актуальными для СССР. Их применяли, когда жизнь была совершенно другой. Тогда специалисты прокаливали приборы, использовали не такие тряпки, как сейчас. Кроме того, важно было соблюдать другие требования к освещению. Теперь же назрела необходимость принятия новых регламентов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть СанПиНы для общепитов. Он обратил внимание на необходимость соблюдения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Представители Минэкономразвития, Минпромторга и Роспотребнадзора должны предоставить главе кабмина свои предложения по организации правил общественного питания. Срок — до 15 октября.