Рестораторы Петербурга попросили снять ограничения по COVID-19

Уточняется, что в Петербурге ощутимо уменьшилось число заболевших COVID-19. За минувшие сутки в городе врачи выявили 1510 инфицированных. Это более чем на 600 человек меньше показателей прошлого дня.

В рамках заседания экспертного совета по ресторанному бизнесу Штейнлухт заявил, что кафе города в настоящий момент переживают не лучшие времена.

«Все делится на два блока. Первый — это снятие ограничений, второй — это возможные варианты поддержки бизнеса. Сейчас ресторанный бизнес как находился в сложной ситуации, так и продолжает находиться», — заметил специалист.

Рестораторы отметили, что хотели бы продлить время работы заведений, частично открыть фуд-корты и кафе в торговых центрах.