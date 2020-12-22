Рестораторы Нижнего Новгорода приготовят ужин для врачей в Новый год
Рестораторы Нижнего Новгорода приготовят праздничные ужины для врачей, который будут дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.
Никитин назвал медработников «героями этого года» и рассказал, что такая практика уже проводилась в первую волну коронавируса. Он считает, что это создаст праздничное настроение врачам и повысит объем заказов в заведениях общепита. Все остальные смогут заказать еду на вынос.