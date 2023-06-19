Общество 19 июня 2023, 09:35 Рестораторы Москвы стали в два раза чаще добровольно устранять нарушения при размещении летних кафе

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Число нарушений при размещении летних кафе, устраненных московскими рестораторами добровольно, повысилось в два раза. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Город активно поддерживает ресторанный бизнес, разрешая владельцам заведений бесплатно устанавливать открытые веранды. При этом столичные власти уделяют особое внимание законности размещения таких объектов.

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За соблюдением правил и требований к летним кафе и верандам следит московская Госинспекция по недвижимости. Бобров назвал правовое регулирование и соблюдение рестораторами несложных правил по установке сезонных объектов основной общегородской задачей.

«Все ключевые требования к их возведению и обустройству довольно просты и сводятся к тому, чтобы обеспечить безопасность в городском пространстве и не мешать движению пешеходов», — пояснил глава государственной инспекции.

По словам Боброва, не допускать нарушения и быстро их устранять помогает профилактическая работа. Благодаря ей в 2023 году в 90,5% случаев владельцы точек общепита добровольно устранили нарушения при размещении летних кафе, отметил начальник столичной Госинспекции по недвижимости.

Всего в этом сезоне сотрудники ведомства обнаружили 288 нарушений. Из них 128 кафе установили незаконно — они не значились в схеме размещения. Еще 123 ресторатора превысили разрешенную площадь, уточнил Бобров. Расположение 37 веранд не соответствовало ситуационному плану.

Из 288 нарушений 244 уже устранили. При этом в 221 случае это сделали силами самих владельцев летних точек общепита, обратил внимание начальник Госинспекции по недвижимости.

Столичное ведомство каждый год устраивает вебинары для рестораторов в рамках профилактики нарушений. Благодаря разъяснительной работе московские точки общепита законно используют землю при размещении летних веранд и кафе.