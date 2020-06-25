Рестораторы из Петербурга предложили установить парклеты

В документе говорится, что «по результатам проводившихся исследований всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день», и «для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой».

«Безопасность граждан, обслуживание которых осуществляется на парклетах обеспечивают ограждения в виде цветочных клумб, одновременно облагораживающих и озеленяющих улицы города», — уточнили рестораторы.