Рестораторы из Петербурга предложили установить парклеты
Рестораторы из-заведений в Санкт-Петербурге выступили с инициативой установить парклеты — уличные террасы на платформах, которые будут располагаться на парковочных местах ресторанов. Об этом сообщил телеканал Piter.tv.
В документе говорится, что «по результатам проводившихся исследований всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день», и «для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой».
«Безопасность граждан, обслуживание которых осуществляется на парклетах обеспечивают ограждения в виде цветочных клумб, одновременно облагораживающих и озеленяющих улицы города», — уточнили рестораторы.