Рестораторы и производители алкоголя призвали отменить введение цифровой маркировки в России

Российские производители алкогольной продукции и рестораторы написали обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они попросили отменить введение в стране цифровой маркировки «Честный знак». По словам участников рынка, нововведение полностью дублирует уже введенную систему ЕГАИС. Также оно может привести к сильному подорожанию продукции.

«Внедрение дублирующей маркировки средствами идентификации системы „Честный знак“ существенно увеличит административную и финансовую нагрузку на производителей и импортеров алкогольной продукции, что, в свою очередь увеличит цену алкогольной продукции для конечных потребителей», — говорится в письме участников рынка. Оно появилось в распоряжении «РИА Новости».

Кроме того, внедрение новой системы не сможет привести к результатам в борьбе с нелегальным алкоголем. Участники рынка отмечают, что основные продажи алкоголя в России приходятся на недорогие сегменты. Это водка, игристые вина небольшой цены. В таком случае подорожание может оказаться значительным.

Оператор маркировки ЦРПТ, в свою очередь, считает, что такие заявления не основаны на реальных расчетах. По словам специалистов, маркировка не должна привести к росту цен для российских потребителей.