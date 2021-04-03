Рестораторам рассказали, как сэкономить на плате за электричество

Владельцы ресторанов и кафе будут меньше платить за свет, если установят в своих заведениях умные системы, которые реагируют на присутствие людей. Такой совет дал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

«В среднем комплексные системы управления освещением позволяют сэкономить 70-80% электроэнергии, затрачиваемой на освещение в здании. Сроки их окупаемости составляют один-три года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого оборудования», — приводит РИА «Новости» слова Бокарева.

Собеседник отметил, что для экономии, нужно оборудовать мини-датчиком присутствия каждую кабину в туалете — так свет не будет зажигаться во всем санузле.

В начале марта ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что россияне смогут хорошо сэкономить на плате за свет, если откажутся от ламп накаливания, а летом не будут постоянно сидеть дома, а станут больше гулять.