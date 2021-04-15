Рестораторам предсказали проигрыш в борьбе с парковками в Москве

Рестораторы проиграют в борьбе за свободные пространства в Москве. Об этом в беседе с «360» заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, комментируя предложение установить летние веранды кафе на московских парковках.

«Я понимаю рестораторов, им нужно восстанавливать те убытки, которые они понесли и еще несут. Кто знает, когда там третья волна пандемии подойдет. Конечно, в первые теплые дни они хотят восстановить свой экономический баланс. Это понятно. А с другой стороны, куда автомобилистам-то деваться? И так довольно плотно все. Те повышающие тарифы, которые сейчас ввели, будут две противоборствующие группировки между собой состязаться. Тот, кто зарабатывает на парковках, и рестораторы», — поделился Субботин.

По мнению автоэксперта, рестораторы в этой борьбе проиграют. Субботин отметил, что нужно оставить все как есть. Собеседник не увидел смысла в идее отдать парковки под летние веранды. По его мнению, особого ажиотажа в общепите сейчас нет, а и без того напряженное движение может стать еще плотнее из-за занятых парковок.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров России и экспертный центр Probok.net обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отдать часть парковок в центре под летние веранды. Они написали ему письмо, в котором говорится, что так поступают в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене и других крупных городах.