Ресторатора из Санкт-Петербурга накажут за несоблюдение ограничений по коронавирусу

В период действия запретов заведение принимало посетителей. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на проверку в ресторан и обнаружили несколько человек в зале. В тот момент повар готовил еду для клиентов.

Против нарушителя возбудили административное производство. Ресторатору придется выплатить крупный штраф и приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток.