Ресторатора из Санкт-Петербурга накажут за несоблюдение ограничений по коронавирусу
Владелец петербургского ресторана не закрыл заведение после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Теперь ему грозит крупный штраф. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В период действия запретов заведение принимало посетителей. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на проверку в ресторан и обнаружили несколько человек в зале. В тот момент повар готовил еду для клиентов.
Против нарушителя возбудили административное производство. Ресторатору придется выплатить крупный штраф и приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток.