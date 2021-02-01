Ресторатор заявил, что выручка баров выросла на 50% после отмены ограничений
Ресторатор Александр Затуливетров заявил, что выручка баров Санкт-Петербурга выросла на 50% после отмены ограничений по коронавирусу, предполагающих закрытие заведений на ночь, пишет ИА «Невские новости».
Такие меры были сняты в городе 29 января по причине улучшающейся эпидемиологической ситуации.
«Выручка в первые выходные выросла на 20%, а вот у баров на 50%, и будет только расти. Ведь люди не сразу привыкнут к тому, что можно, как раньше, сидеть допоздна. Должно пройти время, так как люди более восприимчивы к негативным новостям, чем к позитивным», — уточнил специалист.
Затуливетров отметил, что рестораны чаще всего работают до полуночи. Именно поэтому для них ограничения оказались не слишком критичными. Также сейчас в заведениях общепита часто проходят концерты. Артисты приводят гостей, а рестораторы в свою очередь дают музыкантам площадки.