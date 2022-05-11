Ресторатор усомнился в возврате McDonald’s в Россию

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал возможность возврата американской сети ресторанов McDonald’s на российский рынок под другим брендом. Ресторатора процитировало ИА НСН.

«Я не думаю, что это вообще возможно, что McDonald’s пойдет на подобные действия, возобновляя [работу] под другим брендом. Здесь же важно для них было что? Что это участие их компании. Там давление-то политическое было, они ушли не по экономическим соображениям», — напомнил Миронов.

По его мнению, если компания изменит бренд, то политическое давление не изменится и не уйдет. Исходя из этого, Миронов выразил уверенность, что новости о возврате McDonald’s в РФ носят фейковый характер.