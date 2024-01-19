Общество 19 января 2024, 12:17 Ресторатор Третьяков: любимыми блюдами россиян в 2024 году по-прежнему останутся стритфуд и фастфуд в азиатском стиле

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Ресторатор Андрей Третьяков в беседе с журналистами NEWS.ru перечислил наиболее востребованные блюда в 2024 году. По его словам, россияне по-прежнему будут покупать стритфуд и фастфуд в азиатском стиле, но и итальянская и средиземноморская кухни не потеряют актуальности.

В ресторанах по-прежнему будут заказывать блюда из русской кухни с примесью локальных продуктов и грузинскую кухню.

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«Свою популярность не потеряют и позиции из теста, например различные гедза или пельмени», — процитировал«МК в Питере» Третьякова.