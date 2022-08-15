Ресторатор спрогнозировал обвновление винных карт в российских ресторанах

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал, что в винных картах российских ресторанов со временем появится больше напитков из дружественных стран. Об этом написало ИА НСН.

«Да, сейчас для российских производителей появилось больше возможности зайти в винные карты. Но не заходят! Заходит Азербайджан, Армения и другие страны. Причем делают это достаточно активно», — обратил внимание Миронов.

Он заметил, что в барной карте любой алкоголь принадлежит к какой-то стране. По его словам, не может быть российской текилы, виски или рома. Но приходится иметь аналог этих напитков, поскольку в РФ их производят.

«Нельзя сказать, что весь импорт куда-то выместится и останутся только наши напитки. Это большая ошибка. Импорт весь не выместится. Нет запрета на поставку алкоголя в Россию. С российского рынка просто ушли некоторые компании. <…> Но никаких проблем нет, так как у нас много брендов, которые просто в России никто не раскручивал», — добавил ресторатор.