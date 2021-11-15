Ресторатор сообщил, что Хованский запросил у Собчак 2 млн рублей за интервью

Арестованный блогер Юрий Хованский стал объектом критики после того, как стало известно о его предполагаемом интервью Ксении Собчак. Якобы такое выступление могло бы помочь ему выйти из СИЗО. Создатель шоу Versus Battle под ником ресторатор заверил, что ютубер, предположительно, согласился принять участие в шоу «Осторожно: Собчак» исключительно за два миллиона рублей.

О своих предположениях Ресторатор, чье настоящее имя — Александр Тимарцев, рассказал во время очередного стрима. «Угадайте, что отвечает Хованский? Два миллиона! Я выйду — два миллиона!», — привел слова Ресторатора Telegram-канал «КУРЯТНИК».

Пользователи Сети начали активно обсуждать такое заявление. Некоторые написали, что это еще раз говорит о том, что Хованский даже в такой скользкой ситуации ищет собственную выгоду. Но часть пользователей отметила, что в любом случае некорректно разглашать такую информацию, особенно о человеке, которому сейчас и так несладко.

Блогера Юрия Хованского арестовали и обвинили в оправдании терроризма после песни «Норд-Ост». Недавно его девушка сообщила, что ему, предположительно, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Сам же Хованский опасается, что его в итоге отправят в психбольницу.