Ресторатор предрек крупные убытки заведениям Москвы при запрете на работу ночью

Если Москва решит закрыть клубы и рестораны в ночные часы, то это приведет к большим убыткам в отрасли. Такое мнение в разговоре «360» высказал глава Hurma Management Group, ресторатор Дмитрий Левицкий.

«Это рекомендация Роспотребнадзора для субъектов страны. Решать будут на местах мэры и губернаторы. Мы теперь ждем указ [Сергея] Собянина — решит он, что пора закрывать, или не решит», — сказал ресторатор.

Он считает, что если администрация Москвы пойдет на это, то «вся ночная отрасль полетит». Это касается ночных клубов, концертных площадок.

Что касается ресторанов, то тоже бабахнет сильно. Последний час работы, даже те, кто работал до 24:00, до 01:00, до 02:00 в пятницу, субботу, — это жирные часы работы. Серьезно пошатнет ресторан тоже Дмитрий Левицкий.

Роспотребнадзор выпустил постановление, где потребовал от россиян соблюдать масочный режим в общественных местах, а также в такси, лифтах, на парковках. Также он рекомендовал запретить работу общепита и проведение массовых развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 06:00.

Региональные власти будут принимать решения исходя из эпидемической обстановки. В Москве попасть в бар или ночной клуб можно только после предварительной регистрации. В Подмосковье увеселительные ночные заведения вообще закрыли из-за риска распространения коронавируса.