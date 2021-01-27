Ресторатор объяснил, почему «без аплодисментов» воспринял отмену ограничений
Ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков признался, что удивился отмене коронавирусных ограничений, наложенных на работу заведений общепита. При этом он отреагировал на изменения «без аплодисментов», пишет ИА НСН.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии большей части мер с 27 января по причине улучшения эпидемической ситуации в городе. Так, ночные клубы, бары и караоке смогут работать в ночное время.
Новиков отметил, что воспринял сообщение об этом положительно, но без лишнего восторга.
«Ничего не планируется, ведь мы узнали об отмене ограничений только сегодня. Вообще, надо очень аккуратно подходить к переходу на обычный режим работы. Это касается и гостей, и сотрудников ресторанов, ведь сама зараза никуда не ушла», — заметил бизнесмен.
Предприниматель заключил, что выручка особенно ощутимо уменьшилась в заведениях, где торговля осуществлялась в основном вечером.