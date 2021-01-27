Ресторатор объяснил, почему «без аплодисментов» воспринял отмену ограничений

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии большей части мер с 27 января по причине улучшения эпидемической ситуации в городе. Так, ночные клубы, бары и караоке смогут работать в ночное время.

Новиков отметил, что воспринял сообщение об этом положительно, но без лишнего восторга.

«Ничего не планируется, ведь мы узнали об отмене ограничений только сегодня. Вообще, надо очень аккуратно подходить к переходу на обычный режим работы. Это касается и гостей, и сотрудников ресторанов, ведь сама зараза никуда не ушла», — заметил бизнесмен.

Предприниматель заключил, что выручка особенно ощутимо уменьшилась в заведениях, где торговля осуществлялась в основном вечером.