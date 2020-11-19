Ресторатор объяснил, как в период пандемии проверяют кафе

«Меня трудно отнести к сторонникам Роспотребнадзора, потому что я ярый противник любых проверок. Но вынужден признать, что более лояльного отношения к малому бизнесу со стороны контролирующих органов и, в частности, Роспотребнадзора, я давно не видел», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что владельцы кафе ждали более серьезных проверок. Многие опасались массовых штрафов и закрытий. На деле проверяющие относятся к рестораторам с пониманием и дают возможность исправить недочеты.

Затуливетров заметил, что заведениям Санкт-Петербурга «пока что грех жаловаться». По его мнению, в городе ситуация куда лучше нежели в других регионах страны.