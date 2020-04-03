Ресторатор Новиков: мы сейчас думаем не о потерях, а о выплате зарплат сотрудникам

«Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах — помощь от государства. По-другому невозможно», — подчеркнул Новиков.

По его словам, если бы бизнес понимал, что такая ситуация, как сейчас может сложиться, то предварительно создавались бы какие-то фонды. Он обозначил, что сейчас помощь нужна не бизнесменам, а работникам предприятий, которые нуждаются в зарплатах.

«И на мой взгляд, такую помощь должно оказать государство, мы все ее ждем. Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», — указал собеседник информагентства.