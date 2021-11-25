Ресторатор назвал три фактора роста цен в ресторанах в 2022 году

Российские рестораны действительно могут поднять цены на 15% или более в 2022 году. Ведь растут логистические затраты, а также влияют пандемия и курсы валют. Об этом «360» рассказал основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

«Тут влияет несколько факторов. Первый — ковидный, когда пропадают какие-то продукты. Когда они пропали, цены возрастают. Логистический фактор — когда что-то где-то закрыто и что-то не едет. Последний фактор — рост валют, отсюда рост себестоимости», — заявил он.

По его словам, в этом случае выиграют те рестораны, которые не сильно привязаны к импортному продукту и смогли перейти на российские мясо, рыбу.

«Наши рестораны „Мясо & рыба“ на российской рыбе работают, поэтому на них рост [цен] на импортную рыбу никак не скажется. При этом все равно у нас нет достаточно тепличных хозяйств, нет овощей, нет фруктов. Это все равно будет импортное, и это зависит от курса валют. Рестораны поднимут цены настолько, насколько отразятся цены на себестоимости этих факторов», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что рестораны в России повысят цены в 2022 году до 15%. В частности, речь шла о «Шоколаднице», «Блэк Стар бургере», «Сыроварне» и других заведениях.