Общество 11 мая 2023, 00:50 Ресторатор Миронов высказался о проблемах с поставками красной рыбы Ресторатор Миронов: производители красной рыбы столкнулись с недостатком комбикорма

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Производители лососевых пород рыбы столкнулись с недостатком комбикорма и витаминов. Из-за этого ресторанам приходится закупать треску и палтус. Такой информацией поделился омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Белая рыба всегда была российской, мы с ней всегда работали. Рестораны потребляют треску и палтус — это два основных вида рыбы. Если говорим в целом, то основной белой рыбой в России является минтай», — отметил Миронов.

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При этом в стране почти нет компаний, которые занимаются производством лососевых пород. В связи с этим цены на такую рыбу значительно подросли.