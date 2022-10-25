Ресторатор Миронов: смена названия у KFC не должна отразиться на качестве работы сети | 360°

Общество 25 октября 2022, 14:59 Ресторатор Миронов: смена названия у KFC не должна отразиться на качестве работы сети

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что рестораны KFC в России сменят название на Rostic’s.

По словам эксперта, такое решение никак не должно сказаться на качестве работы сети. При этом он добавил, что некоторые клиенты могут перестать посещать известный фастфуд.

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«Основной посетитель фастфуда — это молодежь, а они про Rostic’s ничего не помнят», — добавил Миронов.

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Ранее РИА «Новости» сообщили, что компания Yum! Brands начала процесс передачи российских ресторанов KFC местным бизнесменам. По договору 70 ресторанов должны сменить название на Rostic’s.