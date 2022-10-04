Ресторатор Миронов рассказал, почему в России нужно менять ГОСТ для общепита | 360°

Общество 04 октября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

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Viber Ресторатор Миронов рассказал, почему в России нужно менять ГОСТ для общепита

Читать 360tv в

Информация о том, что Роскачество планирует пересмотреть стандарты общественного питания, появилась в СМИ на днях. В разговоре с ИА НСН основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов объяснил, почему ГОСТ для общепита действительно нуждаются в обновлении.

«То, что существует, нужно однозначно пересматривать. У нас огромное количество чего-то устаревшего, которое просто есть и которое сейчас „спящее“, а если оно неожиданно „проснется“, то могут возникнуть вопросы. Так происходит время от времени в самый неподходящий момент. Много нормативных документов, которые нужно пересмотреть и поправить», — заявил эксперт.

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Он подчеркнул, что устаревшие нормы сковывают бизнес, поэтому их необходимо пересмотреть, чтобы российский ресторанный бизнес мог активно развиваться.

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«Можно привести пример по санпинам, которые все-таки были изменены. Там же было огромное количество норм, которые не применялись. Допустим, любая кухня ресторана должна была иметь окна. При этом огромное количество ресторанов находилось в торговых центрах, где не было окон на кухне. То есть, это нарушение устранить невозможно, и как к нему отнесется проверяющий — не понятно. В новых санпинах, которые вышли, уже эту норму убрали», — рассказал Миронов.

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