Общество 18 апреля 2024, 13:20 Ресторатор Миронов: догнать заведения Москвы сегодня не может даже Петербург

Читать 360tv в

Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, догнать столичные заведения не может даже Санкт-Петербург. Об этом сообщил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Национальной Службой Новостей.

По словам эксперта, в Москве самая острая конкуренция. Сюда съезжаются многие профессионалы для дальнейшего развития своей карьеры.

Реклама

«В Москве много лучших, все время идет попытка кого-то обогнать. Москва движется вперед на этих условиях, в столице в десять раз больше ресторанов, чем в любом другом городе», — добавил он.

Отмечается, что первые строчки в премии Wheretoeat заняли сразу четыре столичных ресторана.